FalcoNatale, un weekend di magia tra illusionismo e giochi di prestigio

Un fine settimana dedicato alla magia, fil rouge del Falconatale 2023. Domani e domenica il centro città accoglierà il Christmas Magic Box, una delle novità del cartellone degli eventi natalizi. La due giorni si aprirà alla sala ex Mercato, grazie agli illusionisti del Museo Matemagica dalle 14.30 alle 19.30, mentre via Bixio accoglierà dalle 16 un laboratorio a tema, seguito alle 17 dallo spettacolo Street Magic. Tra i protagonisti, i maghi del Club Prestigiatori Fermano. Alle 18.30 di domani è previsto lo spettacolo Raffaello Corti in ‘Faccestamagia’, che si esibirà in piazza Mazzini. Piazza Mazzini che, domenica, sarà teatro degli show di Mister Dudi in ‘With a flair’ (alle 17) e Francesco Fontanelli in ‘Magic Life, vita da illusionista’ (alle 18.30). Tra illusionismo, giochi di prestigio e ‘Matemagia’, il cuore di Falconara assicurerà un weekend di puro divertimento a grandi e piccini. "Il Club Prestigiatori Fermano è lieto di collaborare con il Comune di Falconara per dare il suo contributo magico al Natale – ha affermato il presidente del club Lorenzo Verdini, che ha creato l’evento falconarese con la direzione artistica di Giuseppe Nuciari –. Un gioco di prestigio è un inganno innocente che ha lo scopo di divertire, stupire e far sognare adulti e bambini. Il nostro modo di aggiungere un pizzico di magia alla magia del Natale". Christmas Magic Box, come aveva anticipato il sindaco Stefania Signorini alla conferenza di presentazione del Falconatale 2023, fungerà da antipasto per un vero e proprio festival sulla magia, che potrebbe essere realizzato in primavera. "L’appuntamento con la magia è un percorso nuovo per Falconara, che intendo far crescere – ha aggiunto Signorini – perché riesce a offrire anche ai più piccoli momenti educativi, di apprendimento e che stimolano la fantasia verso l’arte dell’illusionismo. Sono certa che l’intrattenimento degli artisti coinvolti sarà apprezzato e potrà crescere nel tempo". Resta, invece, in piena operatività il Christmas Virtual Village, il villaggio di Natale virtuale predisposto in piazza Garibaldi, cui si accede con speciali visori 3d che proiettano i visitatori nell’atmosfera del Circolo Polare Artico. Aperto regolarmente oggi (17-23), domani e domenica (17-24).