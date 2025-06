Furto aggravato: denunciati in due

Stavano perlustrando la zona nell’ambito di un’attività di controllo del territorio congiunta con la Polizia locale di Fabriano, quando gli agenti della Polizia hanno individuato un’auto sospetta nei pressi dell’ospedale "Profili". Poteva essere stata utilizzata per un tentativo di furto commesso alcune settimane prima in un grosso centro della provincia di Perugia. Ignoti avevano spaccato la vetrina con un grosso martello per poi darsi alla fuga.

I poliziotti si sono appostati e hanno individuato due uomini. Hanno intimato l’alt e, dopo che uno dei due ha tentato di scappare, subito fermato, entrambi sono stati condotti in commissariato. Privi di documenti di identità, hanno detto di essere stranieri. Alle domande degli agenti, uno dei due, 36enne di Fabriano, ha riferito circostanze compatibili con il reato tentato nel perugino, pur prendendone le distanze e asserendo che l’altro, nella circostanza, gli avesse chiesto solo un passaggio.

Nei confronti del secondo, 28enne extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno proceduto con un approfondimento investigativo che ha portato al rinvenimento di importanti indizi a suo carico: appunti con l’indicazione della gioielleria presa di mira e di altre della zona tra le quali anche a Fabriano, subito sottoposti a sequestro. Acquisiti i filmati relativi al tentato furto in Umbria, dai quali sono emersi ulteriori indizi. Gli appunti e gli abiti hanno portato l’Autorità giudiziaria a convalidare i sequestri così da procedere alla denuncia delle due persone sui cui capi ora pendono le accuse di tentato furto aggravato.