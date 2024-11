Giornata contro l’Aids, c’è anche lo spettacolo di Elena Di Cioccio

Domani ricorre la Giornata Mondiale per la lotta con l’Aids, i cui dati redatti dal Coa (Centro Operativo Aids) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicano 4 nuove diagnosi di Hiv ogni 100mila pazienti, a livello nazionale. In Italia dal 2021 al 2023 si osserva un aumento progressivo dell’Hiv, in particolar modo nella fascia d’età 40-49 anni e nella trasmissione eterosessuale. In continuo aumento, inoltre, la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV.

Seppur nelle Marche i casi di persone affette da questa patologia siano in diminuzione (nel 2012 erano 85, mentre nel 2022 sono scese a 43), la data del primo dicembre rappresenta un momento cruciale per riflettere sull’importanza della prevenzione.

Per incentivare la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, sono numerose le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale: domani alle 21 al Teatro Sperimentale l’attrice e conduttrice radiotelevisiva Elena Di Cioccio sarà in scena con ‘ProPOSITIVA’, lo spettacolo monologo che in chiave ironica, attraversa la storia ventennale di sieropositività dell’autrice. "Vengo ad Ancona per divertirmi e far divertire – dichiara la comica – voglio ridere ed essere pro… positiva verso la vita. Sarà uno spettacolo comico dove il pubblico potrà interagire e si porterà a casa una bella serata ma anche una serie di informazioni che non sai di aver ricevuto fino a quando non ci ripensi". Lo spettacolo teatrale, scritto a quattro mani dalla protagonista e da Alessio Tagliento, e per la regia di Tommaso Amadio, è gratuito. Le prenotazioni sono disponibili sulla piattaforma Event Brite al seguente link: https://shorturl.at/qnZZ0

"In qualità di città aderente alla rete Fast Track Cities – afferma l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Manuela Caucci – l’Amministrazione comunale continuerà il suo impegno per raggiungere gli obiettivi globali di eliminazione dell’AIDS entro il 2030. La lotta all’HIV è una sfida che si affronta insieme e quest’anno il Comune ha messo a disposizione risorse e competenze; al contempo il territorio ha potuto contare su una solida rete di enti pubblici e del terzo settore che fanno parte del tavolo Fast Track City che auspichiamo sia ampliato anche con altre adesioni. Grazie all’acquisto di testistica per i checkpoint Ancona e all’impegno del Servizio Informabus, siamo riusciti a raggiungere un numero sempre maggiore di persone".