Giovane sorpreso la cocaina rosa

Passava accanto alla stazione ferroviaria di Fabriano quando una macchina è stata fermata dai militari. Era condotta da una trentenne del posto in evidente stato di alterazione psicofisica. La donna ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasi accertamento, motivo per cui è stata denunciata dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano che stavano procedendo a un controllo del territorio. Alla donna è stata anche ritirata la patente e per l’auto è scattato il sequestro.

Nei giorni scorsi l’attenzione dei militari è andata soprattutto alle ore serali e notturne, proprio quando in pieno centro un 20enne dell’est Europa residente in città, passeggiava e alla vista della pattuglia ha tentato di allungare il passo. È stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. E’ stato in quel momento che i carabinieri si sono accorti che aveva meno di un grammo di hashish, oltre tre grammi di mdma e meno di un grammo di Tusi, particolare tipo di stupefacente. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’attività dei militari è intensa sulle strade e non solo: pochi giorni fa hanno identificato gli autori di due truffe, perpetrate con copioni differenti ma con l’elemento comune dell’approccio alla vittima attraverso falsi annunci in rete.