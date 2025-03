Gli ambientalisti al Comune: "100 alberi l’anno"

Le associazioni ambientaliste chiedono il ripristino del verde pubblico, l’Amministrazione: "E’ previsto nel piano del verde". Con una lettera aperta a sindaco, assessori e consiglieri, è stato proposto un progetto di riforestazione urbana: "Vi scriviamo perché vogliamo evidenziare una realtà accaduta nella città di Senigallia: negli ultimi 4 anni sono stati abbattuti circa 400 alberi, in base al monitoraggio effettuato da cittadini/e e associazioni ambientaliste. Ciò è stato fatto per questioni di sicurezza o di viabilità, ma le questioni di sicurezza non escludono nuove piantumazioni per ridare ossigeno alla città: una città verde è anche una città più sicura dal punto di vista della salute, della bellezza e della vivibilità degli spazi – spiegano - i nostri principali obiettivi sono: piantare ogni anno almeno 100 alberi per realizzare un piano strutturale a lungo termine di riforestazione urbana, al fine di aumentare la copertura verde della città in seguito ai danni ambientali causati dai tanti abbattimenti; organizzare attività di messa a dimora di alberi autoctoni con la partecipazione dei cittadini, aumentare la copertura verde della città per contrastare degli effetti del riscaldamento globale. Dal monitoraggio ambientale effettuato abbiamo rilevato che il numero di alberi sottratti alla città negli ultimi 4 anni ammonta a circa 400". L’Amministrazione è al lavoro per le ripiantumazioni, in alcuni casi, come avvenuto su viale Anita Garibaldi, con essenze arboree diverse, a seconda del piano del verde studiato per rispettare le tempistiche delle ripiantumazioni delle varie specie. "Negli ultimi tre anni sono state 523 le nuove piantumazioni realizzate per abbellire e rinverdire strade e parchi. Tutti gli alberi protetti sono stati sostituiti come previsto dalla normativa, assicurando così la tutela del nostro patrimonio naturale e il rispetto delle leggi ambientali – spiega l’Amministrazione – stiamo investendo attivamente per garantire un ambiente più sicuro, verde e vivibile per tutti. L’assessorato al verde pubblico è impegnato a tutelare e migliorare gli spazi urbani con un’attenzione particolare alla sostenibilità". In questi giorni è in corso la rimozione dei nidi di processionaria, una fase cruciale per la sicurezza e la salute della nostra comunità. "Vi invitiamo a prestare particolare attenzione, in quanto questo è il periodo di massima proliferazione di questi insetti" concludono gli amministratori.