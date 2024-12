Gli insegnanti a lezione: manovre di rianimazione

Oltre 100 tra insegnanti e personale Ata dei quattro Istituti comprensivi di Jesi stanno partecipando ai corsi di manovre di rianimazione cardio-polmonare con l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

A rendere nota l’iniziativa, promossa dal Comune e organizzata attraverso 5 corsi di formazione dall’associazione ‘Save your life’ con la collaborazione della ditta Cometech che fornisce i defibrillatori posizionati nelle scuole e negli impianti sportivi è il vicesindaco Samuele Animali.

"Ai partecipanti – spiega Animali - vengono insegnate le tecniche che consentono l’utilizzo dei defibrillatori in maniera corretta, contribuendo in maniera determinante a ridurre i tempi di intervento ed aumentare così la percentuale di sopravvivenza di persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

Tutti i 32 edifici che ospitano le scuole cittadine sono dotati di defibrillatori, così come le palestre e gli altri impianti sportivi, per quello che è diventato un obbligo nel 2021. Nel territorio di Jesi sono circa una settantina i defibrillatori presenti. Una rete di defibrillatori automatici esterni e di persone in grado di utilizzarli correttamente. permette di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvare vite umane".