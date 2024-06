Guenci è arrivato a S. Maria di Leuca

43 ore, 33 minuti e 13 secondi. Questo il tempo totale di pattinaggio con cui il Pluricampione Mondiale Mauro Guenci ha vinto la sua ultimissima sfida contro se stesso e non solo: percorrere 1.200 km di quella che sarà la Ciclovia Adriatica, la più lunga ed affascinante ciclovia d’Europa.Il già 9 volte Guinness World Record, non smette mai di stupirci e tenerci col fiato sospeso.Lanciato il guanto della sfida, dopo 8 lunghi ed intensi mesi di preparazione atletica, medica ed alimentare, Mauro è partito sabato 15 giugno alle ore 9 dalla Piazza Unità D’Italia di Trieste ed è arrivato a Santa Maria di Leuca. Mauro Guenci, l’atleta dei record e delle sfide ai limiti delle umane possibilità, in realtà scende in campo in prima persona, dimostrando una gran forza d’animo e passione, per insegnare a tutti noi e ai più giovani che lo sport, la passione, la determinazione, la forza di volontà possono superare qualsiasi ostacolo si ponga di fronte alle nostre vite, portando felicità e divertimento, e che nulla è impossibile finché non viene reputato tale. Ecco quindi il grande appello di cui si fa portavoce Guenci di fronte alle Istituzioni: una richiesta a gran voce di sistemazione e fine lavori della Ciclovia Adriatica.