I sindacati chiedono un minore precariato

"Esprimiamo comprensione per gli sforzi profusi dal Gruppo Fedrigoni nell’affrontare una concorrenza sempre più agguerrita ma solleviamo preoccupazioni riguardo a certe strategie aziendali, in particolare sui prezzi che talvolta risultano non competitivi". Ad affermarlo le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl carta e stampa, assieme alla rsu, durante l’ultimo incontro con i vertici aziendali.

Durante l’incontro, l’ad ha esposto un rallentamento nella seconda metà dell’anno. Questo ha portato a ripercussioni sui calendari produttivi. Per il 2025, sebbene si preveda un leggero miglioramento, il Gruppo si trova in una fase di attesa, sperando in una maggiore richiesta da parte dei clienti.

"Abbiamo messo in evidenza il crescente utilizzo di strumenti di precariato, richiedendo l’avvio di percorsi di stabilizzazione per i lavoratori e suggerendo alternative come l’apprendistato. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione delle sedi marchigiane del Gruppo, con le organizzazioni sindacali che hanno sottolineato l’importanza di non vanificare il lavoro svolto nei mesi precedenti. In questo contesto, è stato concordato un monitoraggio dell’evoluzione della situazione, garantendo un lavoro di vigilanza per tutelare gli interessi dei lavoratori".