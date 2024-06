Il bomber piace a mezza serie B e anche agli squadroni di C. Ma ancora nessuna offerta ufficiale

Nell’attesa che venga finalmente messo nero su bianco su guida tecnica e direttore sportivo, qualcosa comincia a bollire in pentola in casa Ancona, almeno per quanto riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita. Partiamo quindi da quest’ultimo aspetto: nelle ultime ore la tifoseria è andata in subbuglio dopo aver letto dei numerosi interessi nei confronti del bomber Alberto Spagnoli, ma questa non è certamente una novità. Che l’attaccante principe dell’Ancona faccia gola a tanti club non è un mistero, ma ogni situazione va analizzata nei minimi dettagli. Come ormai noto, a Cittadella, Catania e Padova, nelle ultime ore si è aggiunto anche quello del Cesena, la squadra che ha vinto l’ultimo campionato di Serie C infrangendo ogni record. Occorre tuttavia specificare che quello dei romagnoli è, al momento, un semplice sondaggio esplorativo: il club bianconero infatti, esattamente come l’Ancona, è alle prese con i nodi da sciogliere relativi ad allenatore e direttore sportivo e solo successivamente potrà concentrarsi sul mercato. Stesso discorso per Padova e Catania, che hanno chiuso da poco le rispettive stagioni e che non hanno ancora presentato alcuna offerta ufficiale. Insomma, ad oggi, stiamo parlando di rumors. Spagnoli, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo gradimento riguardo ad un’eventuale permanenza nel capoluogo dorico, ma molto dipenderà ovviamente dal progetto tecnico che verrà illustrato dalla dirigenza: ecco perché diventa di vitale importanza ufficializzare ds e allenatore il prima possibile, solo a quel punto potrà cominciare una reale programmazione sulla squadra che verrà. Spagnoli rappresenta la prima pietra di uno scacchiere che andrà necessariamente ridimensionato dopo l’ultima complicata stagione, ma è pur vero che esistono anche delle certezze da cui ripartire, che rispondono ai nomi di Perucchini, Mondonico e Gatto. Ma ai rumors in uscita, si affiancano anche quelli in entrata: si registra infatti un interesse nei confronti del trequartista del Foggia Andrea Schenetti, che Boscaglia ha allenato sia all’Entella che al Foggia. Facile quindi comprendere che si tratti di una precisa richiesta del tecnico. Centrocampista centrale che può essere utilizzato come esterno destro o mezzala, dopo il passaggio al Cittadella ha iniziato a giocare principalmente nel ruolo di trequartista. Le sue doti principali sono l’agilità e la rapidità, possiede anche una buona capacità di corsa e un buon dribbling di base: insomma, l’identikit del centrocampista ideale che a quest’Ancona servirebbe come il pane. Arrivato in Puglia due anni fa, Schenetti ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e questo faciliterebbe non poco un suo eventuale approdo alla corte del suo mentore Boscaglia. Parliamo oltretutto di un elemento di grande esperienza, che dall’alto dei suoi trentatré anni vanta una grande esperienza in quasi quindici stagioni di Lega Pro. L’interesse nei confronti di Schenetti rappresenta già un primo indicatore del fatto che la conferma del mister sia ormai certa, manca solo l’annuncio. Ma anche che l’ufficialità del nuovo direttore sportivo possa essere altrettanto imminente. I primi movimenti sembrano quindi essere cominciati, ma prima andranno ufficializzati tecnico e direttore sportivo: per cominciare a costruire, finalmente, l’Ancona che verrà.

Gianmarco Minossi