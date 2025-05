G20 di Alghero, Senigallia presente: "Superare il milione di presenze"

Al via il G20 spiagge ad Alghero, Senigallia presente. Quaranta sindaci, operatori delle vacanze, rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e della balneazione, assessori regionali e ministri da ieri hanno iniziato a confrontarsi su sei tavoli di lavoro.

"È stata una giornata veramente importante per il nostro Comune – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – un summit che riguarda comuni con le stesse caratteristiche: meno di 60 mila abitanti, ma che accolgono 1 milione di presenze". Un risultato che la spiaggia di velluto cercava di perseguire da tempo: "Abbiamo lavorato per arrivare fino a qui, questo era un nostro obiettivo – spiega Elena Campagnolo, assessore all’ambiente e al porto – ci occuperemo di turismo e di tante problematiche che potremo osservare al tavolo con i rappresentanti di Comuni che hanno le nostre stesse caratteristiche".

Ieri si sono svolti i tavoli di confronto che hanno visto impegnati tutti i partecipanti in un doppio ruolo: sia quello di chi accoglie sia quello di chi comunica esperienze amministrative e suggerimenti per la soluzione dei tanti temi in agenda. "Esserci è importante – spiega Simona Romagnoli, assessore al Turismo – siamo qui per condividere e per migliorarci ed impegnarci ad alzare sempre di più l’asticella".

Domani la tre giorni si conclude con un convegno a cui parteciperanno attraverso messaggi video, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e quello alla Disabilità, Alessandra Locatelli. "I temi che verranno trattati sono tanti e importanti – prosegue il sindaco – non si parlerà solo di turismo, ma anche di ambiente, finanza e gestione dei rifiuti e un confronto è sempre costruttivo ed importante".

Il milione di presenze per la spiaggia di velluto era stato ufficializzato lo scorso febbraio, un traguardo importante e auspicato dopo le difficoltà post pandemia che avevano costretto il turismo di molte città ad ingranare la retromarcia, mentre la spiaggia di velluto ha sempre ‘tenuto’ ed è cresciuta fino a superare il milione grazie ai grandi eventi e a una proposta trasversale che si è dimostrata la carta vincente.