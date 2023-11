Il Natale prende forma: pista di ghiaccio e luci a led

La spiaggia di velluto accende il Natale, ieri il primo di una lunga serie di eventi. Come da tradizione, la prima vetrina natalizia è stata quella di Canton’art di via San Martino che ieri ha organizzato un evento che inaugura la campagna vendite di Natale. Uno spettacolo musicale a cielo aperto quello di cui hanno potuto godere quanti ieri si sono ritrovati nei pressi di via San Martino dove si è esibito Omar Conti, noto a tutti come il pianista che vive in un maggiolone in montagna. Sul lato, un piano, dentro un violoncello e dietro pannello fotovoltaico, le batterie di accumulo per avviare gli amplificatori, gli altoparlanti e il pianoforte. Intona musica classica, la stessa che ha accompagnato l’evento del Canton’art, dove Daniela Coppari ha voluto deliziare i visitatori con un’eccellenza tutta made in Senigallia: Patata’s Nana. Un assaggio di Natale che arriva in un tiepido pomeriggio di novembre in attesa del cartellone di eventi che animerà il centro storico durante le festività natalizie.

Un cartellone ancora work in progress ma dove, secondo alcune indiscrezioni non mancheranno luminarie led e pista di pattinaggio sul ghiaccio. Gli Amministratori, insieme alle associazioni di categoria stanno mettendo a punto una serie di eventi e attrazioni per grandi e piccini. Tanti gli eventi organizzati anche al Teatro la Fenice dove il 18 novembre è atteso Nino Frassica & i los plaggers e poi sarà la volta di Barbara d’Urso. Un Natale di eventi a cui sono in fase di studio anche agevolazioni per invogliare a fare shopping sulla spiaggia di velluto.

Un modo per cercare di destagionalizzare attraverso le eccellenze della città come quelle enogastronomiche a cui sono dedicati eventi anche in questi giorni come il Chocolate Festival, in programma anche oggi al Foro Annorio.