Il Papa ricorda il sacrificio di padre Matteo

Al termine del Regina Caeli, in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato la figura del missionario morto nei giorni scorsi, in Costa d’Avorio. "Con dolore ho appreso la notizia della morte, in un incidente, di padre Matteo Pettinari, giovane missionario della Consolata in Costa d’Avorio, conosciuto come il “missionario instancabile”, che ha lasciato una grande testimonianza di generoso servizio", ha detto il Pontefice. Originario di Monte San Vito, 42 anni, dell’Ordine dei Missionari della Consolata e da 13 anni in missione nel Paese africano, padre Pettinari è deceduto il 18 aprile scorso nello scontro a Niakara tra la sua automobile e un bus di linea. Il suo lavoro missionario comprendeva la costruzione di una chiesa con la partecipazione della popolazione locale.

E con la stessa Vatican News, padre Pettinari aveva anche collaborato al progetto di sensibilizzazione per la vaccinazione Covid-19.