Il polo Amazon di Jesi aprirà nel 2025

Aprirà alla metà del 2025 il centro di distribuzione di Amazon a Jesi, l’undicesimo in Italia, in costruzione nella area di Coppettella. Lorenzo Barbo, ad di Amazon Italia Logistica, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, alla presenza del viceministro Bignami, del governatore Acquaroli e di vari sindaci. Si tratta di una struttura su quattro piani, per una superficie complessiva di 240mila mq e un investimento di 180 milioni di euro. Prevista la creazione di mille posti di lavoro.