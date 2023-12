Il Sanzio ora fa sul serio: collegamento con Atene

Sorpresa, ecco il collegamento diretto Marche-Grecia. Non più solo via mare, ma da anno nuovo anche via cielo. Grazie a Volotea, dal 2 giugno sarà possibile decollare dall’aeroporto di Ancona verso Atene, con frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica): in vendita 13mila biglietti. Nel 2024, dunque, saranno tre i Paesi serviti dalla compagnia aerea low-cost: Italia (quattro rotte, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), Francia (la gettonatissima Parigi) e, appunto, Grecia (Atene). Attiva presso lo scalo marchigiano dal 2012 dove ha trasportato a oggi più di 847mila passeggeri, Volotea si prepara a un 2024 in crescita. È previsto un incremento in termini di capacità del +23% rispetto al 2023 dal Sanzio e un numero record di posti acquistabili, oltre 176mila. "I passeggeri in partenza potranno così organizzare facilmente e in totale comodità un weekend alla scoperta della capitale greca o raggiungere da Atene una delle molte isole del Paese", dice Valeria Rebasti, international market director di Volotea. Soddisfazione anche per il governatore Francesco Acquaroli, che ha parlato di "un aeroporto attrattivo" e con "un grande potenziale". Mentre per l’ad di Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna, "con questo nuovo collegamento i marchigiani non solo potranno raggiungere Atene e apprezzarne il patrimonio storico e culturale, ma anche le isole greche". Insomma, torna il sereno sopra il Sanzio dopo la nota querelle Atim e Aeroitalia per i voli di continuità territoriale e internazionali. A proposito: Barcellona è ripartito regolarmente.

Giacomo Giampieri