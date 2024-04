"Impianto per i rifiuti non nei locali ex Sjat"

Impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non, in via dell’Industria: "È falso dire che i capannoni interessati sono quelli della ex Sjat". Così Giuseppina Brunori, amministratore della Hermes srl, dopo la notizia pubblicata dal Carlino con la protesta dell’ex assessore Animali pubblicata sul periodico della diocesi Voce della Vallesina. "Da marzo 2023 al 17 aprile i locali di via dell’Industria 7 risultano non locati a nessun soggetto", aggiungono dalla società (ex Sijat). L’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, dovrebbe essere realizzato, nel caso in cui l’iter autorizzativo avviato l’anno scorso andrà a buon fine, non al civico 7 ma al 7/b, cioè dietro lo stabilimento ex Sijat, dove ha già sede Edison Nex Recology srl. "Non vogliamo demonizzare l’impianto – rimarcano da JesiAmo – e il progetto è ancora al vaglio. Stupisce che l’amministrazione composta da Pd e Jesi in Comune, che hanno fatto le barricate contro il biodigestore, tra l’altro con una gara mista di pubblico privato, sull’argomento non dica assolutamente nulla".