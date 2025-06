Incidente al crossodromo: schianto tra due moto, 16enne grave

Cade dalla moto da cross durante il campionato interregionale. E’ successo ieri pomeriggio, ad un ragazzino di 16 anni, al crossodromo "Alvaro Peverieri" di Acquasanta, a San Marcello.

Attorno alle 16 il minorenne ha avuto un incidente mentre gareggiava con altri concorrenti. Stava affrontando una curva durante la competizione e avrebbe urtato un’altra moto che gli è finita sopra e lo avrebbe fatto cadere.

E’ stato subito soccorso dai medici di gara presenti che lo hanno stabilizzato sul posto con le prime cure. Intanto era stato chiamato il 118 che ha fatto alzare in volo l’eliambulanza e ha fatto intervenire una ambulanza della Croce Rossa. Il ragazzino è rimasto sempre cosciente.

L’elicottero con i sanitari è atterrato vicino al crossodromo e il personale ha raggiunto il 16enne che è stato poi trasportato all’ospedale di Torrette con un codice rosso per dinamica.

Il minorenne, che è originario della Vallesina, ha riportato una sospetta frattura al bacino e una all’anca, non sarebbe in pericolo di vita. La caduta in pista è avvenuta durante il torneo Uisp di motocross.

Al crossodromo ieri era in programma anche il I° Trofeo Alvaro Peverieri, per le moto d’epoca. La competizione è poi proseguita nel pomeriggio senza nessuna interruzione delle gare in calendario. Arrivato in ospedale il 16enne è entrato in sala emergenza per valutare se doveva essere operato.