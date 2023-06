JesiEstate, risorse limitate Fondi a dodici iniziative

JesiEstate, si lavora al cartellone ma con risorse limitate. Con un budget di 10mila euro l’amministrazione comunale ha destinato fondi a 12 associazioni ed enti che hanno proposto iniziative per accendere l’estate. Erano ben 33 quelle che avevano inviato le loro proposte da mettere in piedi già in questo mese di giugno.

La giunta Fiordelmondo, dopo aver deciso di stanziare un budget piuttosto limitato, ha approvato il piano di riparto dei contributi, dai 500 ai 2mila euro, che prevede di concedere alle proposte di iniziative concorrenti alla definizione della programmazione estiva che sarà comunque arricchita delle proposte del Festival Pergolesi Spontini.

Entro il 16 giugno 2023 i destinatari dei fondi dovranno confermare al Comune la realizzazione delle proposte alla luce del sostegno economico che si prevede di concedere. Dunque i 12 eventi potrebbero essere anche di meno, ma altre iniziative a costo zero potrebbero aggiungersi durante l’estate jesina.

Il contributo più alto, pari a 2mila euro è andato al Teatro Giovani per il Festival Ambarabà Jesi 2023. Mille e cinquecento euro all’associazione culturale Acusmatiq Matme per la realizzazione del Modulor festival. È di mille euro il contributo che andrà all’associazione JesiCentro che propone un cartellone di iniziative musicali. E ancora mille euro all’associazione non riconosciuta Malte per l’iniziativa "Altri orizzonti".

Ma ci si potrà tuffare nel medioevo grazie alla fondazione Federico II Hohhnstaufen che propone ‘Jesi città della marca attraverso la sua storia, i suoi personaggi, i suoi prodotti, i suoi percorsi’. Il magazzino d’arte propone Jesi Estate hip hop con un contributo di 500 euro. Diverse altre proposte non sono state ammesse "per prevalente finalità commerciale".

Respinta anche la festa del Prado e del cordaro della Pro Loco perché "non valutabile", trattandosi "di attività che rientra nella programmazione ordinaria dell’Amministrazione Comunale – Assessorato al turismo".

Intanto ha preso il via, online e alla biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi, la vendita dei biglietti e dei carnet del XXIII Festival Pergolesi Spontini in scena dal 29 luglio al 26 settembre tra Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Cingoli, Montecarotto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi e Serra De’ Conti. Aprirà il cartellone il 29 luglio Elio che canta Enzo Jannacci in piazza Federico II, a Jesi, il 29 luglio, primo di una serie di concerti sotto le stelle.