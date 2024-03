La Sifa Technology acquista la Cmp

Con l’obiettivo di "accrescere i propri asset e lavorare sulla category extension" la Sifa Technology Srl di Sassoferrato ha annunciato l’acquisizione dell’azienda Cmp costruzioni meccaniche Pergola di Andreoli Walter sas. "Confermiamo – spiegano dall’azienda – di voler investire sul territorio nonostante la nostra anima internazionale con l’obiettivo di presidiare il nostro settore in maniera sempre più completa preservando e ampliando le performance e i servizi offerti a tutto il parco clienti della acquisita Cmp".. "L’operazione - aggiunge Fabrizio Perini, uno dei fondatori dell’azienda acquirente - contribuisce alla crescita del tessuto industriale del nostro distretto apportando conoscenza e una visione d’impresa in costante evoluzione incentrata sulle persone e l’etica del lavoro che da sempre contraddistingue Sifa Technology, azienda nata nel 2001 e leader internazionale nel settore della filtrazione ad altissima efficienza, nella captazione micro/nano particellare in ambienti a contaminazione controllata e in ambito della produzione di super isolante termico".