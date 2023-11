Ladri al Pinocchio. Cassaforte smurata

Paura ieri al Pinocchio dove in pieno giorno alcuni ladri acrobati si sono arrampicati in un condominio di via Monte Carpegna attraverso le grondaie per poi entrare in un appartamento, sventrare una cassaforte e svuotarla. I malviventi sono entrati in due abitazioni, arrampicandosi lungo la parete della palazzina. Il primo colpo è andato vuoto: i ladri sono dovuti scappare senza rubare nulla. Nel secondo caso, invece i malviventi sono riusciti a fare centro, smurando la cassaforte.

All’interno c’erano 1500 euro tra contanti e oggetti in oro.

I condomini si sono accorti del furto solo ieri sera al loro ritorno a casa. Immediatamente hanno dato l’allarme alla polizia che ora indaga. Si cercano anche testimonianze di qualcuno che può aver notato movimenti sospetti in zona e potrebbe aiutare gli investigatori a mettersi sulle tracce dei malviventi. Il livello d’attenzione resta alto: colpisce che abbiano agito in pieno giorno in maniera indisturbata.