Le celebrazioni. Sulle vie di San Francesco tra cammino e canto: "Nel segno della pace"

Sappiamo per certo, dai testi bioagiografici, che san Francesco d’Assisi quando camminava solitamente cantava. Il suo era un canto di lode a Dio, creatore di tutte le cose. Francesco cantava con "voce robusta, dolce, limpida e sonora" e i suoi fratelli frati cantavano con lui. Spesso raccoglieva per strada un pezzo di legno che poi teneva con il braccio sinistro e sfregava con un’altro legnetto curvo, come un archetto, per accompagnare la sua lode al Signore. Sui passi di Francesco, da undici anni, si celebra in Italia un evento musicale con un percorso a tappe nei luoghi legati al Santo dove ad attendere i camminatori ci sono dei cori che eseguono poi un concerto. Quest’anno, per la prima volta, l’iniziativa coinvolgerà anche Ancona che più di una volta ospitò Francesco, in arrivo e in partenza dal porto dorico.

L’evento, dal titolo "InCanto sulle vie di Francesco ad Ancona", è stato presentato ieri nella sala Giunta del Comune, dalle istituzioni che fanno parte del Comitato delle Celebrazioni per san Francesco (2023 -2026) e si svolgerà domenica 5 maggio all’interno della città con un itinerario che abbraccerà i luoghi francescani. Il percorso, di circa 3 chilometri a piedi, è aperto a tutti e non serve prenotazione. Si partirà dal porto dorico, banchina san Francesco, alle 15 dove dopo i saluti di apertura si esibiranno i Cori parrocchiali di Falconara e Ancona. Alle 16, a Santa Maria della Piazza ci sarà la Corale della Misericordia di Ancona dopo di che si salirà al Duomo dove si esibirà la Cappella Musicale della Cattedrale. Alle 18, ad attendere i camminatori ci sarà, a San Francesco alle Scale, la Corale Cristo Re di Numana mentre alle 19 all’ex Convento di San Francesco ad Alto, oggi Comando Militare Esercito Marche, si esibirà la Corale Brunella Maggiori di Jesi. In questa sede sarà proiettato anche il filmato inedito "Luce di Pace", di Marco Federici e Paolo Petrucci, per la regia di Danilo Mastrogiacomo e prodotto dall’associazione Opere caritative Francescane. Il video racconta della lampada creata appositamente ad Ancona e che, dopo aver percorso i luoghi di Francesco ed essere stata benedetta da Papa Francesco, oggi è a Betlemme. Sempre nell’ex Convento di San Francesco ad Alto la manifestazione si concluderà con una esecuzione musicale dell’Orchestra ZonaMusica "La città dei suoni" con tutti i dieci cori e i loro 148 coristi. "Questo percorso – ha detto l’arcivescovo Angelo Spina – prende avvio dalla banchina intitolata a Francesco per salire sino all’ex Convento ad Alto, sede del Comando Militare portando le note della pace di cui abbiamo tanto bisogno." Presenti alla conferenza stampa Padre Alvaro Rosatelli, presidente del Comitato delle Celebrazioni, Guido Vettorel dell’Autorità del Sistema portuale dell’Adriatico centrale, il colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli del Comando militare esercito, Luca Saracini delle Opere caritative francescane e l’esperto del francescanesimo Diego Mecenero. Dall’11 maggio partiranno gli itinerari francescani organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune, con visite guidate a cura di guide professionali, ogni sabato mattina alle 10. A giugno previste anche visite all’Ancona Romana. La prenotazione è obbligatoria all’edicola IAT in piazza Roma o al 339 2922855.