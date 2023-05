L’estate di San Mauro Mare fa cento

di Ermanno Pasolini

Cento eventi per 140mila euro. Presentata all’osteria "Casa Dei Romagnoli" l’estate a San Mauro Mare. Protagonista l’Arena Arcobaleno tra cinema, cabaret, mercatini e animazione per ragazzi e famiglie. Si parte domenica con l’inaugurazione del nuovo waterfront e la consegna della Bandiera Blu 2023 con il presidente Stefano Bonaccini. Hanno detto la sindaca Luciana Garbuglia e l’assessora Stefania Presti: "La località turistica è pronta ad accogliere i turisti con l’ospitalità e l’intrattenimento che da sempre la contraddistinguono. San Mauro Mare da sempre è il ’Mare di famiglia’". Sarà ancora l’Arena Arcobaleno a ospitare il ricco palinsesto. Confermata la rassegna di cinema per famiglie "Arena film Festival - dalla Torre al Mare": con 10 serate dedicate alle proiezioni dei film, dal 26 giugno al 4 settembre. Torna anche la Settimana dei Balocchi dal 18 al 25 giugno, rassegna pensata per i più piccoli che da quest’anno si rinnova grazie al progetto "#RomagnaWOW" che porterà a San Mauro Mare famosi YouTuber, TikToker e creatori di contenuti, con eventi dedicati alla Generazione Z e Alpha, e che incontreranno il pubblico. L’arena ospiterà inoltre ben quattordici serate di musica dal vivo con la rassegna San Mauro Music Arena (il martedì sera); dieci serate di cabaret (il giovedì sera). Ben dieci serate per il Balli…AmoSanMauro (il venerdi sera) che quest’anno si svolgerà al parco Stefano Campana, con una varietà di stili, dai balli romagnoli tradizionali, le orchestre di Edmondo Comandini e David Pacini, agli indimenticabili anni ‘80, fino ai ritmi coinvolgenti dei balli caraibici. Non mancheranno poi le serate del Talent Arena (il sabato sera) con gli schiuma party e La Notte Rosa che vedrà sul palco venerdì 7 luglio il concerto dei Jbees, mentre sabato 8 luglio live&talk show con Federica Carta dal famoso talent televisivo di Maria de Filippi "Amici". Poi la storica Fiera della Conchiglia (1-2 luglio), il concorso de il Babbo più bello d’Italia (15 luglio); il Musicamp (9 agosto); i concerti di beneficienza per la pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena per l’evento EmiDay (22 luglio), Street Food (2-3-4 giugno) una tre giorni dedicata al Cibo "on the road" al parco Stefano Campana con cibo e musica dal vivo. Confermato l’itinerario pascoliano (tutti i giovedì dal 15 giugno al 31 agosto). Il 15 agosto "Buon Ferragosto", partendo dal sabato 12 con lo schiuma party, domenica 13 con Pellicole in musica, lunedì 14 il concerto dei Ma.Ma e il 15 agosto concerto all’alba in spiaggia. Per le vie del paese, i mercoledì sera si terranno i "Mercatini dell’Artigianato". Il programma degli eventi è promosso da Marefuturo, l’associazione di promozione turistica di San Mauro Mare con il presidente Pierpaolo Togni, con il sostegno del Comune e il contributo di Visit Romagna, con direttore artistico Andrea Prada.