Lo "Spazio del Rjuso" lanciato dalla Caritas

Ecco lo "Spazio del Rjuso". Domenica, in occasione di Vallesina Rjusa, la presentazione al campo del Boario. È stato allestito un angolo informativo con piccoli complementi d’arredo costruiti con materiale di scarto dai volontari Caritas. Fondazione Centro Servizi Caritas Jesi, capofila del partenariato, ha presentato gli obiettivi del progetto e le tre principali azioni: "Rigenerazione di uno spazio fisico, animazione dello spazio rigenerato e sensibilizzazione sul tema dell’economia circolare". "Per Spazio del Rjuso – spiegano i promotori – non si intende solo uno spazio fisico, ma anche un luogo e un tempo in cui sarà possibile riallacciare relazioni e rimettere in gioco risorse già presenti e non sfruttate, che possono essere, da una parte, le competenze di persone anziane e le energie e sogni di giovani, dall’altra i materiali di scarto. Il progetto punterà a ridurre i rifiuti ingombranti, anche ad attivare azioni di recupero di rifiuti di altro tipo come piccoli elettrodomestici o abiti cercando di contrastare la cultura dello scarto e perseguire la cultura dell’ecologia integrale".