Lucia Mascino, la ‘scienziata’ attrice "Ma non chiamatemi principessa"

di Nicolò Moricci Signora Mascino, frequentava l’università di scienze matematiche fisiche e naturali ad Ancona. Poi, molla tutto e sale sul palco. Rimpianti? "Nessuno. Fare l’attrice non è una scelta razionale, nessuna strada scritta. Quasi non lo suggerisco, a meno che non se ne avverta l’assoluto bisogno". Lasciò il certo per l’incerto... "Sarebbe stato tutto incerto, pure l’università. Lasciare gli studi è stata una sterzata improvvisa, mi mancava l’ultimo esame. Ero brava, ma facevo ciò che secondo me andava fatto e poi ho deciso per ciò di cui avevo bisogno". Gesto coraggioso… "La vita ti viene incontro. Era la liberazione da una strada già scritta. Non volevo che la recitazione fosse un hobby". Gira l’Italia con ‘Smarrimento’ (prodotto da Marche Teatro): si è mai sentita smarrita? "A 23 anni mi prendevano tutti, ero entusiasta. A 30, ho iniziato a fare due conti e ho detto: ‘Oddio, come faccio?’". Perché? "Perché non ti mantieni col teatro. In Italia, non è un sistema realmente lavorativo. Per recuperare i debiti da teatro, ho fatto tanta tv e molto cinema. Mi chiedevo se avessi fatto bene". E la risposta? "L’università era per me una sala d’aspetto del futuro. Mi piacevano le materie, ma in facoltà le persone attraversavano la giornata senza entusiasmo, mi toglieva speranza. Pensavo:...