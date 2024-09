Malore sulla spiaggia: muore un turista

È stato colto da un malore mentre passeggiava sulla battigia Domenico Tortola, 71enne italiano residente in Svizzera che si trovava in vacanza insieme alla moglie sulla spiaggia di velluto. L’uomo è deceduto poco dopo le 11, nonostante i medici del 118 abbiano tentato di rianimarlo per più di mezz’ora.

Tortola è il quarto decesso in spiaggia. L’uomo è deceduto sotto gli occhi della moglie con cui era partito per trascorrere una settimana di vacanza al mare.

Sul posto, come previsto dall’ordinanza, era previsto il bagnino di salvataggio: quest’anno per la prima volta, il servizio sarà in vigore, nei consueti orari, fino a quando lo stabilimento resterà aperto.

Il 71enne si è improvvisamente accasciato a terra in riva, finendo con il volto in acqua. Immediata l’allerta: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che ha verricellato il medico che ha cercato di rianimare il turista, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto si era precipitata anche un’ambulanza e il personale dell’Ufficio Locale Marittimo. Sul posto si è formato un capannello di curiosi: il cadavere dell’uomo è stato coperto e la moglie, sotto choc, è stata portata sotto un ombrellone. Momenti di disperazione tra i membri del gruppo che con i coniugi Tortola avevano trascorso i primi giorni di vacanza, tra momenti di allegria e relax.

E anche ieri mattina la giornata sembrava iniziata nel migliore dei modi, con una leggera brezza che scacciava via il caldo afoso dei giorni scorsi.

Purtroppo poco dopo le 10,30, l’uomo è stato colto da un malore improvviso proprio mentre stava passeggiando lungo la battigia.

Una spiaggia di velluto sorvegliata speciale dove i baywatch resteranno in servizio fino a quando gli stabilimenti balneari resteranno aperti.