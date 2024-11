Martiniello lancia l’Ancona, vittoria di cuore

ancona

1

roma city

0

(3-5-2): Bellucci F. 6; Boccardi 7, Codromaz 7, Rovinelli 6,5; Bugari 7 (36’ st Azurunwa sv), Sare 7, Gulinatti 6,5, Alluci 6,5 (41’ st Belcastro sv), Pecci 6,5 (48’ st Dama sv); Martiniello 7 (36’ st Bellucci sv), Amadori 6,5 (25’ st Merighi 6). A disp. Laukzemis, Mazzoni, Marino, Savor. All. Gadda 7.

ROMA CITY (4-2-3-1): Salvati; Delmastro (34’ st Pellegrini), Alari, Trasciani, Calisto; Di Fabio (26’ st Neri), Marchi (40’ st Bonello), Gelonese; Costa (26’ st Bamba), Camilli (40’ st Fontana), Hernandez. A disp. Pappalardo, Fradella, Corradini, Battistoni. All. Boccolini.

Arbitro: Branzoni di Mestre.

Reti: 2’ st Martiniello.

Note – Ammoniti: Pecci, Martiniello, Trasciani, Alluci, Amadori; spettatori: 2251 per un incasso di euro 4003; recuperi: 2’ + 4’.

Di corto muso vince l’Ancona: meritata e sofferta, la seconda vittoria consecutiva giunge al termine di 90’ in cui i dorici mantengono sempre l’iniziativa ma nel primo tempo faticano a trovare la via del gol. Poi sbloccano la partita in apertura di ripresa, falliscono diverse occasioni per raddoppiare, e alla fine portano a casa un successo pesante con il brivido, visto che nel finale è Boccardi a salvare sulla linea. Una vittoria che dà continuità al campionato dei dorici.

Gadda schiera due esordienti: Filippo Bellucci in porta come 2006 e Bugari sulla fascia destra come 2005, l’altro 2005 è Amadori in attacco, per il resto sono gli stessi interpreti della domenica precedente. Al Del Conero si gioca a una porta, il Roma City bada esclusivamente a non prenderle. L’Ancona gioca con pazienza, mantiene l’iniziativa del gioco, creando le migliori occasioni. La prima opportunità ce l’ha Martiniello murato in area, poi il gol annullato ad Amadori per fuorigioco di Boccardi, il destro di Martiniello dal limite, fuori, e poco dopo la bella girata di sinistro su invito di Pecci che chiama Salvati all’unica respinta del primo tempo. Poi ci prova Rovinelli di testa con palla alta sopra la traversa, nel finale di primo tempo Amadori controlla bene ma di destro spedisce fuori, quindi l’invito di Bugari per Gulinatti, sinistro ancora fuori. Nella ripresa l’Ancona cambia marcia e alza il ritmo e dopo 2’ passa in vantaggio: il baby Bugari confeziona da destra, Martiniello sotto misura da sinistra di testa infila Salvati. Al quarto d’ora Martiniello ancora di testa si mangia il bis sotto la Nord, poi Alluci chiama Salvati all’intervento con una conclusione da fuori. Nell’ultimo quarto d’ora però l’Ancona soffre, prima Hernandez chiama Bellucci all’unica parata del match, e infine in pieno recupero Camilli calcia bene in area ma Boccardi salva sulla linea, regalando all’Ancona tre punti meritati.

Giuseppe Poli