Michael Gambella morto in moto sulla Flaminia: urtato da un’auto e travolto da un furgone

Ancona, 27 novembre 2024 – Un’altra tragedia sulle strade della provincia di Ancona. Erano le 13 di ieri quando tra Collemarino e Torrette ha perso la vita Michael Gambella, anconetano di 26 anni. Stava viaggiando in sella alla sua moto, in direzione del capoluogo, quando dinanzi a sé si è trovato una Kia condotta da una donna.

La stessa, secondo le prime sommarie ricostruzioni, sembra stesse svoltando proprio sulla Nazionale, dal varco tra il Centro di riabilitazione Villa Adria-Santo Stefano e la stazione di rifornimento Eni, e verso destra, stessa direzione del senso di marcia del centauro. Ma non si escluderebbe alcuna ipotesi al momento. Quel che è certo, purtroppo, è che l’impatto tra la moto e la vettura si è rivelato decisivo per il ragazzo, sbalzato rovinosamente sull’asfalto fino a terminare al centro della carreggiata, proprio nel fatale momento in cui stava sopraggiungendo – in direzione Falconara – un furgone della Tim. Avrebbe perso la vita sul colpo, Michael, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo e i primi soccorsi portati da alcuni automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate l’ambulanza (che si trovava in zona) e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle pattuglie della Polizia locale dorica. Per il 26enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sotto choc anche la conducente dell’auto che usciva dai pressi del distributore. La moto, dopo il tremendo urto, nella corsa è terminata contro un’altra autovettura (un’Audi). Considerata l’emergenza, gli agenti hanno chiuso l’arteria principale, poi riaperta soltanto intorno alle 15.30. Inevitabili, dunque, le ripercussioni sul traffico e le code interminabili che si sono create soprattutto negli ingressi delle porte a nord e sud della città, ma anche nello snodo nevralgico di Torrette. Il pensiero condiviso, tuttavia, era diretto a quanto stesse accadendo in via Flaminia, sicché le prime drammatiche notizie sono circolate da subito. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti. Potrebbero essere visionate le immagini della videosorveglianza per facilitare la ricostruzione dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una mancata precedenza. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo. Sono stati disposti una ricognizione esterna del corpo e il sequestro della moto del giovane residente a Torrette, dell’auto in un’uscita dal distributore e del furgone coinvolto dalla carambola mortale. La seconda tragedia anconetana nell’arco di neppure 24 ore: nel tardo pomeriggio di lunedì, infatti, a Loreto aveva perso la vita il 48enne Gianpiero Cavallaro, dopo l’incidente frontale con un’altra auto.