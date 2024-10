Il ministro Valditara chiede approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia

Ancona, 17 ottobre 2024 – L’episodio del suicidio di Leonardo Cascina, che si è tolto la vita suicida a 15 anni, all'interno di un casale a Montignano frazione di Senigallia (Ancona), con una pistola che era l'arma del padre agente della polizia locale, è attualmente oggetto di verifiche da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, e ha richiesto un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane.

“La scuola deve essere, innanzitutto, una comunità umana ed educante, in cui il ruolo del docente non si limita alla trasmissione dei saperi ma si estende alla costruzione, all'interno della classe, di rapporti improntati all'ascolto, all'accoglienza, al rispetto reciproco e alla capacità di suscitare entusiasmo, serenità, e interesse tra gli studenti. È questo che rende centrale e insostituibile la figura del docente anche nell'epoca dell'affermarsi dell'intelligenza artificiale. È fondamentale che la scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ma anche educare alla responsabilità individuale, intervenendo con autorevole severità in presenza di comportamenti improntati a violenza, a prepotenza e a bullismo”, dice il ministro dell'Istruzione Valditara.

La denuncia dei genitori e la lettera del preside

Già il giorno dopo il ritrovamento del corpo del giovane, il preside del Panzini, Alessandro Impoco, aveva inviato una lettera a studenti e personale che, secondo i genitori di Leonardo e il loro avvocato, invitava i ragazzi a non parlare di quel che sapevano.

La madre di Leonardo questa lettera l’ha consegnata ai carabinieri di Marzocca a corredo di una denuncia già fatta per bullismo, dove è stato indicato che il figlio aveva riferito alla madre che i professori assistevano agli episodi che subiva in classe. Leonardo, inoltre, avrebbe provato a confidarsi con un insegnante di sostegno per capire come lasciare quella scuola dove non si trovava bene. Ma di questo colloquio né preside né genitori sono stati informati.