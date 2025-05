Morsi e calci ai poliziotti: pusher arrestato

È finito in manette il pusher green, trovato in possesso di 14 dosi di cocaina pronte a essere immesse sul mercato.L’uomo spacciava nel parco dietro il centro commerciale ‘Il molino’, una zona che dista poche decine di metri dal Campus e per questo molto frequentata da giovani. Si tratta di un uomo di origini nordafricane particolarmente attivo nel traffico di sostanze stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina. È stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ieri ha convalidati l’arresto e sequestrato 180 euro in contanti trovati addosso al giovane. Il Questore di Ancona ha emesso il foglio di via al fine di impedire al giovane di fare rientro in città per tre anni.

L’uomo frequentava anche il centro dove attraverso pregressi servizi di osservazione è emerso che il pusher operava in due punti morfologicamente strategici della città, oltre al centro storico, si muoveva anche nell’area verde alle spalle del centro commerciale ‘Il Molino’. È lì che gli agenti non è sfuggito un giovane che, con fare guardingo si è diretto dietro un sentiero dove, poco dopo, provenendo dalla parte opposta dello stesso sentiero, muovendosi tra la vegetazione, il pusher si è diretto verso di lui ed è stato in quel momento che gli agenti hanno deciso di intervenire.

Alla vista degli agenti, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato, ma per gli agenti non è stato facile trattenerlo: si è dimenato cercando di scappare e poi ha tentato di mordere un poliziotto nel braccio sinistro e di colpire gli altri due sferrando calci al fine di non farli avvicinare per immobilizzarlo definitivamente. Mentre si trovava a terra, con la mano libera ha cercato di disfarsi di una busta di cellophane bianca contenente la droga, che è stata subito recuperata dagli agenti.

Un altro colpo allo spaccio quello inferto dai poliziotti che hanno tratto in arresto un pusher molto attivo sul territorio dopo un’attenta operazione di osservazione. Una vera e propria task force quella messa in atto dagli agenti per combattere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre ai luoghi abitualmente attenzionati, le aree prese di mira si allargano soprattutto in vista della stagione estiva, quando la città si riempie di turisti e di tantissimi giovani che arrivano il week-end richiamati dalla Movida. I controlli proseguiranno e verranno intensificati in vista di festività e grandi eventi.