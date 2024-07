Mostra le parti intime a una donna in strada

"Attenti se passeggiate con il cane, potreste incontrare un maniaco". È successo ieri mattina a una senigalliese, in via Fontenuovo, località Scapezzano: erano le sette del mattino quando una donna che stava passeggiando con il suo cane in una strada silenziosa ha sentito il motore di uno scooter alle spalle, come se qualcuno la stesse seguendo. Si è girata ed ha visto un uomo che la seguiva lentamente e, dopo essersi accostato a lei le ha mostrato le parti intime. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno pattugliando la zona, dove altre persone hanno notato il ‘maniaco’.

Secondo l’identikit che la senigalliese ha diffuso sui social per mettere in guardia chiunque possa leggere il messaggio, si tratta di un uomo di circa 25 anni, carnagione olivastra e occhi neri, con un casco verde acido, in sella ad uno scooter di colore grigio scuro. Nonostante la paura del trovarsi di fronte all’uomo, che, improvvisamente le ha mostrato le parti intime, la donna non si è persa d’animo ed ha cercato di prendere modello e targa del mezzo, in modo di poter individuare con facilità la persona. Poi, dopo la segnalazione e la successiva denuncia ha postato sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se…’ l’accaduto, specificando ogni dettaglio. La notizia ha subito fatto il giro della città e della frazione dove anche altre persone hanno notato l’uomo in sella allo scooter girare per le vie di campagna, probabilmente approfittando del fatto che sono poco frequentate.

L’uomo si è fatto vedere bene in volto, mentre la donna ha cercato di allontanarsi velocemente non conoscendo le intenzioni che, vista la ‘presentazioni’ non sembravano delle migliori.

Anche secondo quanto dichiarato dalle persone che lo hanno visto successivamente, l’uomo sembrava alla ricerca di una persona da molestare. Ma il ‘maniaco’ sembra avere le ore contante: i dettagli e la targa presa in parte dalla vittima e poi per esteso da altre persone residenti nella frazione che lo hanno notato, consentiranno alle forze dell’ordine di risalire a chi ha compiuto il disgustoso gesto. Il post della donna ha raccolto tantissimi messaggi di solidarietà, provenienti per lo più da donne che hanno mostrato la loro solidarietà e che hanno ringraziato dell’avvertimento. Soprattutto nei mesi estivi sono molte le persone che scelgono di passeggiare per le strade di campagna e, il consiglio delle forze dell’ordine è quello di non andare sole.