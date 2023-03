Multe prese in città mai visitate, targa clonata

Riceve ben quattro multe piuttosto salate da diverse località del Sud Italia, multe che riportavano la targa esatta della propria automobile, ma da zone nelle quali lei era stata solo in viaggio di nozze e oltre quarant’anni fa. Corre in commissariato e scopre che le è stata clonata la targa e che non è stata l’unica fabrianese protagonista di una vicenda simile.

Vittima dell’incredibile vicenda stavolta una 75enne fabrianese che la scorsa settimana si è presentata agli uffici del commissariato di Fabriano in evidente stato di agitazione esibendo alcuni avvisi di mancato pagamento a lei intestati e notificati da gestori stradali per quattro omessi versamenti, sanzioni da autovelox e pedaggi stradali, accertati in località del meridione. Verbali per migliaia di euro.

La donna, disperata per l’impossibilità di far fronte economicamente agli avvisi di pagamento, giurava di non essere mai stata in quei posti nei giorni e negli orari riportati nella contestazione di addebito. Raccontava ai poliziotti che erano passati più di quarant’anni dall’ultima volta in cui era stata in Calabria (regione a cui faceva riferimento una delle conte-stazioni) e, precisamente, in occasione del proprio viaggio di nozze.

I poliziotti del commissariato, guidato dai dirigenti Angelo Sebastianelli e Gerarda La Sala, nell’immediatezza, hanno rinfrancato la settantacinquenne rassicurandola e mettendola a proprio agio quindi, dopo aver acquisito telematicamente le immagini dei passaggi veicolari, hanno accertato che la targa ripresa nell’ambito delle violazioni era effettivamente quella intestata alla donna ma apposta su un veicolo di classe e dimensioni completamente diverse. Si trattava infatti non della sua utilitaria quanto piuttosto di una Bmw station wagon.

In presenza quindi di un evidente caso di clonazione di targa e conseguente illecito utilizzo, i poliziotti hanno acquisito la querela della donna che così, rassicurata, ha potuto chiedere ai gestori stradali l’archiviazione della posizione debitoria aperta nei propri confronti. La donna quindi ha potuto tirare un sospiro di sollievo vedendosi sollevata da quel peso economico.

Ha ringraziato sentitamente i poliziotti che hanno dimostrato grande professionalità ma anche tanta umanità. Nel corso degli ultimi dodici mesi il commissariato fabrianese ha acquisito altre due querele contro ignoti per "clonazione di targa automobilistica" per i quali sono stati fatti rilevamenti fotografici al sud e al nord Italia. La raccomandazione è di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine in casi simili.

Sara Ferreri