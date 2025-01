Neri Marcoré ospite d’eccezione della Fondazione Cardinaletti

Zamora …. Chi era costui? Risposta (per i lettori più giovani): uno dei calciatori spagnoli, ruolo portiere, più famosi di sempre. Cosa c’entra una leggenda del calcio mondiale con la Fondazione Cardinaletti? Neri Marcoré, attore (neo) regista di Porto S.Elpidio (lo conoscono tutti) ha girato un film ispirato al mitico portiere della nazionale spagnola, film che verrà proiettato (ingresso gratuito, prenotazioni al 327 960 50 38 o prenotazioni@fondazionegabrielecardinaletti.it) domenica 12 gennaio alle 20.30 alla Multisala Giometti di Jesi. Lo scopo della serata rientra nel novero delle numerosissime iniziative benefiche, solo la più recente, della Fondazione creata alla fine del secolo scorso da Andrea Cardinaletti per onorare la memoria del fratello Gabriele educatore e punto di riferimento per tanti giovani calciatori della Vallesina. Con una piccola donazione si potrà contribuire alla raccolta fondi per la costruzione di una piscina per bambini profughi nella scuola Still I Rise di Nairobi. I primi 10 mila euro ricavato dalla vendita delle mattonelle decorate dagli alunni delle scuole jesine sono stati inviati in Kenia e utilizzati per i primi lavori. L’obbiettivo è completare l’opera prima possibile, "Stiamo bruciando le tappe, con questi ritmi non ci metteremo molto!" – il compiaciuto commento/invito dei volontari della Fondazione. La spinta finale potrebbe arrivare domenica proprio da Zamora/Marcorè ospite d’onore della serata. Tra un autografo e un sorriso. Da marchigiano doc che però a parare rigori non ha mai neppure pensato....

Gianni Angelucci