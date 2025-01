Netto passo indietro. Alfieri sbaglia il rigore

RECANATESE 0 L’AQUILA 2

RECANATESE (3-4-1-2): Mascolo; E.Ferrante, Cusumano, Marchegiani (20’st Gomez); D.Ferrante, Alfieri (43’st Valleja), Raparo, Mordini; Canonici; Spagna, Pierfederici (20’st Masi) All. Bilò. A disp.: Del Bello, Magini, Pesaresi, Bruzzechesse, Ghergo

L’AQUILA (4-3-3): Michielin; Gueli, Brunetti, AlessandrettI (13’st Scogmaiglio), Di Santo; Del Pinto (34’st Zuccherato), Barberini, Misuraca (31’st Maglione); Banegas, Belloni (41’st Persano), Sereni (26’st Giampaolo) All. De Feudis. A disp. Pasqua, Tropea, Savor, Russo

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Reti: 37’pt Banegas, 5’st Belloni

Note: Angoli 4-5, Recupero 0’+6’, Spettatori circa 500, ammoniti Canonici, Scognamiglio. Espulso al 16’st Raparo per somma di ammonizioni

Contro il L’Aquila che non becca un gol da tempo immemorabile, non desiste nell’inseguimento della capolista e soprattutto dispone di un organico di altissimo spessore, sarebbe occorsa una prestazione al limite della perfezione e soprattutto con il classico sangue agli occhi. Così non è stato e gli abruzzesi hanno espugnato il Tubaldi, rischiando qualcosa nella prima frazione e gestendo il doppio vantaggio. Verdetto sacrosanto e per la Recanatese un passo indietro rispetto al match con la Samb nel quale, per un’ora, ha comunque cercato di imporre la propria idea di gioco. Da rivedere l’atteggiamento che deve tornare ad essere quello della squadra che vuole tirarsi fuori dai guai. Gli abruzzesi si fanno preferire sin da subito: all’8’ un traversone di Gueli viene intercettato da Mordini con il braccio largo. Per l’arbitro al limite dei 16 metri e la successiva punizione di Banegas crea qualche brivido.

Reagisce la Recanatese: al 21’ Canonici servito da Mordini manda di poco a lato poi Ferrante senior, di controbalzo, spedisce sopra la traversa. Ospiti che la sbloccano al 37’ su rimessa laterale dei leopardiani Sereni tocca per Banegas, rasoiata di sinistro che non perdona Mascolo. Ripresa con il L’Aquila subito insidioso. Per il raddoppio c’è da attendere poco e arriva su una nuova palla soffiata da Sereni a D.Ferrante, Belloni conclude dal limite e, complice una deviazione, spiazza il portiere. Ci si mette poi anche Raparo che, già ammonito viene espulso. Il match potrebbe riaprirsi al 22’ quando un tiro del neoentrato Gomez viene intercettato con un braccio da Brunetti ma la conclusione dal dischetto di Alfieri viene neutralizzata.