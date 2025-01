Non doveva frequentare locali con pregiudicati: finisce nei guai

Maxi controlli da parte della Polizia di Fabriano che l’altro ieri pomeriggio ha messo in piedi un servizio articolato di controllo del territorio disposto dal questore Capocasa.

Identificato in un bar un fabrianese sottoposto a una misura alternativa di espiazione della pena che prevede di non frequentare ambienti frequentati da pregiudicati. Così non era però: la posizione del fabrianese è stata quindi segnalata all’autorità giudiziaria che potrà disporre un aggravamento della misura.

Con l’impiego di due autopattuglie del Reparto prevenzione crimine sono stati effettuati posti di controllo mobili lungo le principali arterie cittadine per impedire, soprattutto, l’ingresso di persone con precedenti penali. I poliziotti hanno controllato anche alcuni esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande, uno dei quali, in particolare, già segnalato per frequentazioni abituali di persone con precedenti.

Scattato poi il controllo straordinario di tutti i cittadini sottoposti a misure restrittive ai domiciliari per verificarne la permanenza. In tutto sono state identificate 92 persone di cui 24 pregiudicate, controllati 37 mezzi, 5 locali, 7 persone ai domiciliari, e comminate tre multe per infrazioni al codice della strada. Sono in programma altri controlli intensi il prossimo fine settimana, sia in centro che nelle periferie per garantire la massima sicurezza per i cittadini residenti.