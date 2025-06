Numana, "Un Mare di opportunità": giornata dedicata all’inclusione

Oggi Numana ospita una giornata all’insegna dell’inclusione. Alla spiaggia disabili si terrà l’iniziativa "Un Mare di opportunità", con mototerapia dedicata ai ragazzi diversamente abili, assistiti da piloti professionisti che li accompagneranno in mare, in piena sicurezza, a bordo di moto d’acqua, per vivere un’esperienza divertente ed unica. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Stasera in piazza Miramare a Marcelli al via il primo appuntamento con "Storie e segreti delle tartarughe", in collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione, dove scoprire storie aneddoti e curiosità sulle tartarughe marine e sugli abitanti del nostro mare.

Domani dalle 11 alla spiaggia libera tra il porto turistico e lo stabilimento balneare 4, appuntamento con "Incontra la tartaruga Canocchia", rimasta impigliata nella rete di un pescatore a strascico a dicembre e consegnata poi alle cure della Fondazione. Anche il prossimo lunedì, stesso posto e stessa ora, grandi e bambini sono invitati a conoscere un’altra tartaruga prima della liberazione.

Divertimento, svago, inclusione e sostenibilità ambientale le linee guida dell’azione amministrativa numanese e dell’estate che si profila ricca di tante sorprese e novità da scoprire.