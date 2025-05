"Tipicità in Blu", il programma di oggi

Tipicità in Blu entra nel vivo della blue economy. Oggi si inizia con “La bussola e il vento. Tecnologie, coraggio e alleanze per imprese che vogliono navigare il cambiamento”, a cura di Cna Ancona presso la Sala Unicorn al Passetto. A seguire anche un BtoB tra cantieri navali ed aziende del territorio. A seguire in programma anche il Consiglio Nazionale Cna Nautica. Alle ore 17, sempre presso Unicorn, in programma il “varo” del Grand Tour delle Marche 2025, a cura di Tipicità ed Anci Marche, con la partecipazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli e gli amministratori dei Comuni sedi di tappa. Saranno svelate tutte le sorprese di un infinito viaggio nella nostra regione, con appuntamenti fino a gennaio 2026.

Domani alla Mole Vanvitelliana in programma il laboratorio “Alimenta la biodiversità”, con inizio alle 9.30, promosso da Coop Alleanza 3.0 per scuole e studenti della città.