Nuovo studentato agli universitari: "Ma copriamo il 25% della richiesta"

Presentato ieri un nuovo studentato in città, ma l’emergenza alloggi per gli iscritti alla UnivPm resta un problema serio. La struttura è l’edificio all’angolo tra via Leopardi e via Oberdan che in passato è stata sede del Gus (Gruppo umana solidarietà) e di un locale molto frequentati dai giovani, il Silos. Inaugurato ieri, ma già attivo da giorni, può ospitare fino a 24 studenti, 12 posti per ragazzi e altrettanti per ragazze sui due piani della struttura, con servizi in comune, ma niente cucina e spazi condivisi. Un po’ di ossigeno per Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio, ex Ersu) che però ad Ancona, a differenza di altre sedi universitarie delle Marche, soffre una crisi nera di alloggi: "Abbiamo circa 500 posti letto ad Ancona e adesso ne mettiamo in conto altri 24, ma con questi riusciamo a coprire circa il 20-25% della richiesta _ ammette il direttore generale di Erdis Marche, Giovanni Pozzari _. Siamo in difficoltà nel capoluogo, presto avvieremo i lavori per uno studentato da 150-160 posti all’ex magazzino ‘Derrate alimentari’, ma la struttura non sarà pronta prima di due anni. Ad Ancona abbiamo molte difficoltà a trovare strutture da adeguare per le nostre esigenze, penso ad esempio ad alberghi vuoti e inutilizzati da sistemare". Pozzari fa sicuramente riferimento all’ex Roma&Pace, a 30 metri di distanza dello studentato inaugurato ieri alla presenza delle istituzioni, su cui però in corso una trattativa per la cessione dell’immobile. L’alternativa indicata dal Dg di Erdis Marche è un potenziamento delle sinergie tra pubblico e privato, grazie a un’opportunità messa a disposizione dal Mur, il Ministero dell’Università: "Si tratta di un avviso per contributo in conto gestione che dovrebbe coinvolgere non solo enti come il nostro, ma anche soggetti privati con cui dovremmo sempre di più lavorare in convenzione. La speranza è che sempre di più la gestione degli studentati possa coinvolgerli". Così come successo per la struttura di via Leopardi, con i lavori a carico del costruttore che poi affitta la struttura a Erdis con un canone annuo per i prossimi 12 anni, lunghezza temporale della convenzione. Ad alcuni studenti il posto letto è già stato assegnato, altri arriveranno dopo aver attinto dalla graduatoria, stilata in base a una serie di parametri, tra cui, ovviamente, il valore dell’Isee fino a un massimo di 24mila euro annui. In centro si soffre meno: "Con il Buon Pastore attivo e l’ex Derrate (e l’ex caserma Fazio al palo, ndr.) in arrivo ci siamo, a ingegneria un po’ meno bene, ma la vera emergenza-alloggi è a Torrette, vicino al polo ospedaliero" conclude Pozzari.