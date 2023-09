OSIMO: Casenuove alza la voce: arriva l'asfalto a Via Jesi

"Casenuove è lasciata nel degrado". Il grido di residenti e opposizione e unanime. "La frazione osimana deve pagare lo scotto perché i suoi abitanti votano Latini e da 9 anni subisce le carenze di chi amministra in Comune e in Provincia. Non è più accettabile – dice il presidente regionale Dino Latini, fondatore delle Civiche osimane -. Via di Jesi è impraticabile o si chiude o si asfalta. La promessa di un’asfaltatura in primavera, o comunque entro il 2023, fatta dal Presidente della Provincia verrà mantenuta oppure resterà una chimera? I cittadini sono sul piede di guerra e dopo la protesta silenziosa, con esposizione di bandierine tricolori e cartelli in spazi privati, contro Comune e Provincia, sono ancora costretti a passare ogni minuto sulle strisce pedonali esistenti all’interno della frazione. Sono stati presentati anche esposti al Prefetto per il rischio di danni a persone e cose derivanti dalla cattiva manutenzione dell’asfalto. Così come è ora che sia adottato il controllo della velocità per le auto che transitano nella frazione, vigili urbani o photored per evitare incidenti e rischio agli utenti della strada". Il sindaco Simone Pugnaloni non ha tardato a replicare: "In merito a via Jesi, nel tratto che attraversa Casenuove e il cui asfalto necessita di manutenzione, vorrei ricordare che già nei mesi scorsi, in qualità di consigliere provinciale, avevo assicurato che l’ente titolare dell’arteria, la Provincia appunto, avrebbe inserito a bilancio i soldi necessari per la messa in sicurezza. C’è chi, come il presidente del consiglio regionale addirittura, ne invoca la chiusura e annuncia esposti. Non ce n’è bisogno, perché in Provincia in questi giorni stiamo proprio definendo la firma sul contratto di affidamento dei lavori. Sono stati impegnati 500mila euro che rimetteranno a nuovo l’asfalto, i via Jesi verrà completamente rinnovata. La burocrazia e i cavilli tecnici che attanagliano questo Paese dovrebbero essere noti al presidente dell’Assemblea legislativa. Un grazie al presidente della Provincia Daniele Carnevali e ai residenti di Casenuove per la pazienza".

Silvia Santini