Polpette avvelenate ad Attiggio "Il mio cane salvato dal veterinario"

Allarme polpette avvelenate: una cagnolina inizia a tremare e accusare malessere, il proprietario la porta dal veterinario e la salva.

È accaduto nella frazione di Attiggio dove sarebbero state lasciate delle polpette di riso contenenti antilumaca. Nell’ultimo periodo sarebbero stati diversi i cani che hanno ingerito polpette avvelenate: fortunatamente tutti sono stati salvati in tempo grazie alla corsa tempestiva dal veterinario.

I proprietari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per arrivare al responsabile o ai responsabili.

"Per la seconda volta in 20 giorni – dice Roberto Olestini di Attiggio – la mia cagnolina ha ingerito del veleno antilumaca. Nel primo caso in un quantitativo minore, nei giorni scorsi invece in modo abbondante. Era nascosto in una polpetta. Siamo tornati a casa e il mio meticcio ha cominciato a tremare tanto. Ho capito che c’era qualcosa che non andava, sono corso dal veterinario che è riuscito a salvare la mia cagnolina facendole vomitare tutto. Ora per fortuna sta bene. E se ci fosse stato un bambino a toccare quelle polpette e metterle in bocca?".

Cresce l’allarme ad Attiggio e nelle zone circostanti, specie tra i padroni dei cani. Era già accaduto in passato, con bocconi avvelenati più o meno analoghi. Le indagini sono in corso e il responsabile potrebbe avere le ore contate. La raccomandazione è di segnalare sempre persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine.