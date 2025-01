Ponte Garibaldi, Consiglio Grande il 5 febbraio. Lion: "Data che impedisce a tanti di partecipare"

Ponte Garibaldi, il Consiglio Grande si farà mercoledì 5 febbraio alle 10,30. Votato all’unanimità dopo la revisione di un emendamento proposto dalla maggioranza, sarà l’occasione per tornare a parlare del progetto riguardante la ricostruzione di ponte Garibaldi, che divide la città. Un ponte che per tanti senigalliesi "s’ha da fare", ma almeno 9mila, tanti sono i firmatari della petezione avviata da Italia Nostra, chiedono di rivedere il progetto. "Meglio nessun ponte che un ponte autostradale che passa in mezzo al centro storico", questa la posizione del capogruppo in consiglio regionale del Pd Maurizio Mangialardi, che ha proposto un ponte ciclopedonale. L’ordine dei lavori della seduta del Consiglio Grande avrà un tema unico: "Progettazione del nuovo Ponte Garibaldi: discussione della proposta e dibattito pubblico, anche con riferimento all’impatto dell’opera nel contesto urbano". "Siamo decisamente insoddisfatti e assolutamente sconcertati dalle modalità della convocazione – spiega Marco LIon, presidente Italia Nostra - decidere di fissare il Consiglio Grande, diversamente da come è stato fatto in precedenti occasioni, in una giornata lavorativa significa impedire la partecipazione dei cittadini che in quelle giornate lavorano. Che dire poi del tempo concesso al Presidente Acquaroli e al Vicecommissario Babini, un’ora, rispetto ai 5 minuti concessi alla associazioni portatrici di interesse?".