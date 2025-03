Ungulati star del web. Vanno a nascondersi nelle aree più riservate

I cinghiali di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi perchè protagonisti di diversi passaggi in città, dal Viale della Vittoria al Comune, fino a piazza Cavour e arrivati a sconfinare persino in pieno centro storico, si nascondo senza dubbio nelle zone verdi più protette e nascoste. Una di queste potrebbe essere proprio la boscaglia della Panoramica sopra il Passetto. Il ritrovamento del cinghiale domenica scorsa di cui il Carlino ha dato notizia, non è un caso. Gli animali in circolazioni sono sicuramente diversi. Impossibile al momento determinarne un numero preciso: una mappa non è stata fatta ed è piuttosto difficile delinearla.

Le azioni che il Comune può fare sono concentrate soprattutto nell’intrappolamento. Già al parco della Cittadella la squadra incaricata dal Comune ha posto in essere una serie di interventi mirati a rintracciare i cinghiali in circolazione e tenere tutto sommato la situazione sotto controllo. Il problema dei cinghiali è dovuto alla facilità di riproduzione e al loro spostamento sempre più a ridosso delle località costiere, principalmente a caccia di cibo e per difendersi anche dall’attacco di animali predatori, tipo il lupo, la cui presenza è stata segnalata a più riprese nelle zone immediatamente a ridosso di Ancona.