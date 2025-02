"Pronti per affrontare una partita complicata. Andiamo a giocarcela, voglio vedere agonismo"

"Quella di Civitanova sarà una partita complicata, perché la Civitanovese è in lotta per evitare i playout, e gioca in casa sua – spiega Massimo Gadda –. Quindi sarà una sfida tosta, difficile. Ma non mi stanco di ripeterlo: bisogna vivere partita per partita, ogni avversario ti porta ad affrontare delle difficoltà dovute alla classifica, al momento in cui lo incontri. Servirà un’Ancona diversa rispetto a quella che s’è vista a Sora, ma non diversa da quella che abbiamo visto con il Teramo, perché in quest’ultimo caso abbiamo fatto una buona partita, in cui abbiamo pagato cara un’ingenuità nel finale".

Certo non sarà un’Ancona al meglio, visto alcune assenze e altri giocatori non al top: "Abbiamo una situazione buona, in generale, ma nelle ultime due settimane qualcuno ha avuto qualche acciacco, come Rovinelli, come Alluci, che sicuramente non sono al 100% ma sono recuperati – prosegue Gadda –. Non siamo riusciti a recuperare Boccardi, per il trauma cranico che ha subito contro il Teramo, sta bene però non è ancora in grado di tornare a giocare. E forse perdiamo Bugari, che ha avuto un fastidio muscolare. Quanto a Rovinelli e Alluci, decideremo prima della partita se farli giocare o meno".

Idem per il reparto d’attacco: decisione all’ultimo: "Può darsi che ci serva un po’ di fisicità, che ci serva una coppia come Battistini e Martiniello. Sinceramente devo ancora decidere, anche Varriale comincia a stare bene e ad andare forte, poi c’è Belcastro che ha dato il suo contributo fino adesso".

Una Civitanovese comunque da temere, anche per alcune individualità: "Ha giocatori di categoria, come Capece che ho avuto a Ravenna, o Visciano, Buonavoglia, Brunet, o Diop dietro. Una squadra che vive una situazione particolare, evitare i playout non è facile. Mi aspetto un avversario forte sul piano caratteriale e agonistico. Noi dobbiamo pareggiare assolutamente questo aspetto, e poi vediamo. Stiamo bene, in generale, andiamo per giocarci la nostra partita. L’ho detto ai ragazzi: da qui alla fine saranno tutte partite importantissime, molto più importanti di quello che dice la classifica".

Nessun rischio di cali di tensione, dunque, per Gadda: "A livello individuale i ragazzi devono avere delle motivazioni, per restare all’Ancona l’anno prossimo, o magari per andare a giocare anche in posti migliori, ma questo lo puoi fare se hai fatto un buon campionato. Le motivazioni sono numerose, e undici partite alla fine sono tante, ci sono molti punti in palio. Non vedo possibili cali di tensione".

