Pronto soccorso, al via la riorganizzazione

É entrata nella fase di progettazione definitiva la riorganizzazione degli spazi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia, progetto nato dall’esigenza di strutturare percorsi separati sporco-pulito con l’individuazione di aree distinte di permanenza di pazienti potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Un’esigenza che si è fatta sempre più pressante dopo la pandemia, anche alla luce dei numerosi accessi al servizio, che aumentano notevolmente nei mesi estivi, quando in città arrivano molti turisti.

I lavori coordinati di tipo edile, strutturale e impiantistico porteranno, una volta ultimati, alla riconfigurazione dell’attuale sistema degli accessi alla palazzina A1 dove è attualmente allocato il Pronto Soccorso, in attesa dell’edificazione della nuova palazzina emergenze. É prevista la realizzazione di una nuova rampa di accesso, di un locale bonifica e la realizzazione di un nuovo impianto di collegamento verticale con funzione di montacarichi/montalettighe.

Presso il Presidio Ospedaliero "Principe di Piemonte" sono altresì previsti interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla risoluzione delle problematiche di accessibilità al laboratorio analisi. Entro il mese di maggio, da ultimo, è prevista la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo polo endoscopico che verrà trasferito, dall’attuale ubicazione, al terzo piano della palazzina D1 del presidio e sarà costituito da 2 sale, una zona risveglio, una sala di attesa, una zona laboratorio e dove verranno installate nuove attrezzature medicali.

Con il progetto concernente il Pronto Soccorso, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione del nuovo polo endoscopico si qualificherà ulteriormente l’offerta sanitaria del presidio ospedaliero di Senigallia: si tratta infatti di importanti interventi strutturali che miglioreranno l’accoglienza e il comfort. In vista della stagione estiva si auspica anche un aumento del personale, per garantire le ferie a quello in servizio, visto l’aumento di utenze, ma anche l’attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica. Nessun miglioramento riguardo alle liste di attesa per interventi in endoscopia: impossibile prenotarsi per una colonscopia nel 2024, ma è impossibile anche giocare d’anticipo per il 2025, in quanto le disponibilità non sono state ancora presentate.