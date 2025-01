Pugno "cinghiato" a un ragazzo: condannato

Un pugno cinghiato lo aveva messo ko dopo essere andato a sedare una rissa dove voleva solo difendere il cugino. Un gruppetto di ragazzi di fuori avevano picchiato anche lui e uno di questi lo aveva steso.

Per colpirlo l’aggressore aveva arrotolato la cintura dei pantaloni alla mano facendo un pugno e con la parte della fibbia che coincidevano con le nocche delle dita. Caricato un destro aveva colpito chi non c’entrava nulla con il parapiglia generale. Il pugno aveva preso in pieno un giovane minorenne all’epoca dei fatti, aveva 17 anni, di origine albanese, residente a Fabriano, costretto poi a subire un’operazione al volto.

La violenza del pugno gli aveva compromesso zigomo e mandibola. Ancora oggi che il ragazzo ha 21 anni ne porterebbe le conseguenze. La vittima stenta anche a riconoscersi allo specchio perché il suo aspetto non è più quello di prima.

Per l’aggressione subita è finito a processo un 22enne della provincia di Macerata, nato a San Severino ma residente a Matelica, Venerdì l’imputato, accusato di lesione aggravate in concorso, è stato condannato dal giudice Pietro Renna a otto mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro. Era difeso dall’avvocato Vando Scheggia. La vittima parte civile con l’avvocato Daniele Carmenati. L’episodio contestato risale al 6 agosto del 2021, ai giardini pubblici di Fabriano.

La vittima si sarebbe intromessa in un litigio, che era arrivato anche quasi alla conclusione, e si era visto arrivare il pugno rinforzato dalla cintura. Il minorenne era con la fidanzata. Da lontano aveva sentito delle persone urlare e che litigavano. Poco dopo era arrivato il cugino che gli aveva detto che era stato picchiato. Il 17enne conosceva il gruppetto di picchiatori e così si è avvicinato per cercare di fare da pacere. Voleva riportare la calma e le cose si era anche chiuse in maniera bonaria quando sarebbe arrivato un altro ragazzo che avrebbe iniziato a provocare chiedendo "cosa sta succedendo?". Poi è arrivato il pugno che ha messo ko il 17enne.

Poco prima la vittima lo aveva visto che teneva la mano dietro la schiena, forse per prepararsi proprio a colpirlo. Una volta a terra il 17enne ha subito anche dei calci. Sentito in aula a luglio scorso dichiarò: "Saranno stati almeno in sei a picchiarmi, gli altri non li ho distinti cercavo solo di coprirmi dalle percosse". La vittima aveva riconosciuto solo l’aggressore del pugno. Subì un intervento alla Maxillo Facciale di Torrette con una prognosi di 30 giorni.

Marina Verdenelli