Raccolti 150 chili di rifiuti per il "Clen up plastic free"

Sono stati raccolti 150 chili di rifiuti in 90 minuti per la "Clean up – plastic free Osimo". Tanti i volontari presenti l’altro ieri mattina a San Biagio muniti di sacchi e ramazze per raccogliere i rifiuti abbandonati. "Ringrazio di cuore in primis i tanti volontari intervenuti - spiega Leonardo Puliti, referente regionale Plastic free Marche e Umbria -, i nostri referenti locali Gabriele Luzi ed Evelin Battistoni che hanno coordinato i lavori, il parroco della frazione don Michele Montebelli e l’assessore all’Ambiente Michela Glorio. La farmacia San Biagio ha offerto le magliette ufficiali Plastic Free ai volontari presenti e poi grazie al circolo Acli. Credo fortemente che la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria ed i cittadini sia alla base di un reale cambiamento per il bene del nostro pianeta. Ripeteremo questo evento anche nelle altre frazioni della città di Osimo che quest’anno è Comune Plastic free".