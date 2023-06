Intossicazione alimentare dopo il torneo di pallavolo under 13 delle Marche

Osimo, 6 giugno 2023 – Quando sono tornati a casa, ormai quasi pronti per andare a letto dopo la bella giornata trascorsa a giocare a pallavolo con i compagni di squadra, hanno iniziato ad accusare i primi malesseri. In piena notte si sono alzati all’improvviso in preda a forti dolori di stomaco. Hanno avuto conati di vomito, alcuni diarrea. Non sono andati a scuola ieri mattina e hanno avvertito gli altri tramite le chat, chiedendo, per puro caso, se anche loro si fossero sentiti male allo stesso modo.

Tra compagni di gioco e allenatori in tanti hanno risposto di sì. Sarebbero decine i ragazzini tra i dieci e i 13 anni che hanno avvertito quel malessere dopo aver trascorso, insieme, la giornata di domenica scorsa alle finali regionali Marche di pallavolo categoria under 13 femminile e maschile. In totale 18 squadre si sono ritrovate tra il Palabaldinelli di Osimo e alcune palestre del comprensorio osimano tra cui Filottrano per competere e guadagnarsi il titolo.

Ben 216 atleti più allenatori e dirigenti sportivi si sono ritrovati per pranzo in una struttura di Filottrano dove hanno mangiato insieme e poi via di nuovo sui campi per tutto il pomeriggio. Di ritorno, a casa, è accaduto il resto. Diversi non hanno avuto alcun problema, si sono stupiti piuttosto di quanto accaduto. Proprio ieri mattina alcune squadre hanno chiamato la Fipav, la Federazione di pallavolo, che è stata interessata del fatto e sta cercando di risalire alle cause del problema. Non si conoscono infatti: c’è chi ipotizza che possa essersi trattato di un’intossicazione alimentare ma non è certo, sono supposizioni scaturite dalla natura collettiva del malessere. I partecipanti avrebbero mangiato pasta al pomodoro, arista di maiale con patate e salame al cioccolato. Ieri sera la Federazione si sarebbe riunita per parlarne e gli accertamenti avrebbero già preso il loro corso.

Certo è che, dai ragazzini agli allenatori, a star male sarebbero stati in diversi appartenenti appunto ad altrettante squadre sfidanti, da Pesaro a Civitanova passando per l’Anconetano. Al momento i carabinieri non hanno raccolto alcuna denuncia. Si procede con cautela in casi come questi. Tanta però resta la rabbia dei genitori che non comprendono come una cosa simile sia potuta accadere ai loro figli che ancora ieri pomeriggio lamentavano il malessere seppur attenuato con il passare delle ore.