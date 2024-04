Regione, bandi per 34 assunzioni

La Regione Marche ha indetto i concorsi finalizzati alla copertura di 34 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche, aperte a diplomati e laureati, prevedono assunzioni a tempo indeterminato e pieno presso i Centri per l’Impiego e la Giunta Regionale. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 maggio 2024. Sono 3 i bandi di concorso pubblicati nello specifico: 1 posto nel profilo professionale "Funzionario amministrativo e finanziario"– Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, per le esigenze delle strutture della Giunta regionale; 32 posti nel profilo professionale "Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione"– Area degli Istruttori, per il potenziamento dei Centri per l’impiego. Infine 1 posto nel profilo professionale "Assistente tecnico specialista" – Area degli Istruttori, per le esigenze delle strutture della Giunta regionale. Per il profilo professionale "Funzionario amministrativo e finanziario" è richiesta laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale. Per "Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione" richiesto possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore che consenta l’accesso all’Università. Per "Assistente tecnico specialista" diploma di scuola secondaria superiore di Geometra o diploma di scuola secondaria superiore di Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. I bandi sono pubblicati sul sito della Regione Marche.