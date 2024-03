Ristopro, c’è Mestre con occhio ai playoff

Dopo lo straordinario successo sul parquet della capolista Ruvo di Puglia giocando in sei per le assenze di Bandini e Granic, la Ristopro sarà impegnata al PalaChemiba questa sera nell’ultimo turno infrasettimanale con inizio alle ore 21. Per Fabriano è uno scontro diretto in chiave playoff contro il team allenato da Ciocca, che ha gli stessi punti dei cartai, ma con una gara in più. Mestre in questo momento è una delle compagini più forma del girone, avendo vinto 7 degli ultimi 8 incontri. Mestre a metà stagione ha inserito il lungo ex Faenza Aromando (16.3 punti, 9.4 rimbalzi) e l’esterno croato Smajlagic (14.8 punti, 35% da tre), diventati subito due elementi importanti. I nuovi arrivi si sono integrati in una formazione con cinque confermati come Caversazio, Bocconcelli (7.7 punti, 41% da tre), Sebastianelli, Pellicano e Mazzucchelli (9.5 punti, 2.3 assist).

Gli altri due tasselli chiave sono il play-guardia Perin e il pivot Lenti (8.5 punti, 5.9 rimbalzi). In regia si alternano Mazzucchelli e il giovane Pellicano, con Bocconcelli e Perin nel ruolo di guardia. Ala piccola Smajlagic con Sebastianelli e il duttile Caversazio a fianco dell’accoppiata Aromando-Lenti. Arbitri dell’incontro Barbieri e Gai di Roma.

"Il gruppo guidato da coach Niccolai – afferma il general manager Gianluca Merloni – sta dimostrando una grande forza anche contro le difficoltà rappresentate dagli infortuni e dalle difficoltà tecniche derivate da squadre importanti che stiamo battendo o impegnando fino all’ultimo minuto. Segno di una impronta mentale molto forte del gruppo". "Siamo – continua il dirigente – contentissimi che Patrizio (Verri) abbia sfoderato una prestazione esaltante dopo essere stato un anno fermo. Siamo convinti – conclude – che con il rientro di Granic e Bandini potremo presentare un assoluto per tutti, incarnando quello spirito battagliero e fiero di portare il nome di Fabriano in giro per tutti i campi d’Italia".

Angelo Campioni