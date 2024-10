La Santa Casa di Loreto aderisce all'appello di pace di papa Francesco

Loreto, 6 ottobre 2024 - Papa Francesco, osservando con preoccupazione i venti di guerra e i fuochi della violenza che continuano a coinvolgere interi popoli e Nazioni, ha rivolto a tutti i credenti un sentito appello per chiedere il dono della pace: “Per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della pace, domenica prossima mi recherò nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine un’accorata supplica; se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sinodo, di unirvi a me in quell’occasione. E il 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo”.

Il Santuario della Santa Casa di Loreto accoglie l’accorato appello del Pontefice. Lunedì 7 dalle 7.30 alle 19.30 sarà esposto il Santissimo Sacramento alla Cappella dei Santi Pellegrini per la silenziosa preghiera di adorazione mentre alle 21 ci sarà la recita del Santo Rosario in Basilica. Loretani e fedeli provenienti da diversi paesi in visita al Santuario sono invitati ad unirsi in preghiera.