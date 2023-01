Scontro in Apecar Migliora il 65enne

Respiro di sollievo a Monte San Vito per le condizioni del sessantacinquenne conducente dell’Apecar e vittima mercoledì pomeriggio, di un incidente stradale lungo via Piana di Cardinale alla frazione Le Cozze. Il 65enne, cavaliere del lavoro di Monte San Vito, sottoposto a sedazione, nelle prossime ore sarà sottoposto a intervento chirurgico per le fratture riportate nell’impatto con l’asfalto. Il 65enne avrebbe riportato traumi ad una vertebra e lesioni al polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita. La conducente della Fiat Punto che avrebbe tamponato l’Ape car, anche lei di Monte San Vito, rimasta illesa, si sarebbe scusata con i familiari del 65enne mostrando sincera preoccupazione per le condizioni dell’uomo, cavaliere del lavoro. Proprio in prossimità dello schianto in via Piana di Cardinale, poco distante dall’ospedale, è stato installato di recente un autovelox per la messa in sicurezza del tratto stradale dove si trova un dosso e la visibilità non è sempre ottimale. All’origine dello scontro ci sarebbe stata una distrazione.

Sa.fe.