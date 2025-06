Scoppia una rissa in piazza Roma: un ferito. Polizia e carabinieri identificano i presenti

Una rissa per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri in una piazza Roma semideserta, vista anche la concomitanza della festa del 2 giugno e del gran caldo che ha spinto molti anconetani ad affollare le spiagge più che la città. Stando alle prime informazioni due bande di ragazzi si sarebbero affrontate a mani nude a poca distanza dai bagni pubblici. Le persone presenti hanno subito allertato i sanitari e le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia e dei carabinieri che hanno proceduto a identificare le persone presenti. Una, rimasta ferita nella colluttazione, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Da valutare le sue condizioni ma non parrebbe grave. I motivi della violenta lite sono ancora tutti da appurare.